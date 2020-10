Usedom: Erstes privates Corona-Testzentrum in MV startet Stand: 23.10.2020 06:28 Uhr In Bansin auf Usedom nimmt das erste privat betriebene Corona-Testzentrum den Betrieb auf. Manch einer kann sich nun stundenlange Fahrten nach Greifswald ersparen.

Ein Hotelier hat in Bansin auf Usedom das erste private Corona-Testzentrum in Mecklenburg-Vorpommern eingerichtet. Von heute (23. Oktober) an können sich dort Gäste, Mitarbeiter und Einwohner der Insel testen lassen. Mit dem neuen Zentrum will die Seetelhotels-Gruppe insbesondere den Gästen aus Risikogebieten einen Service bieten, um beruhigt Urlaub zu machen, hieß es - auch wenn ein Test nicht mehr zwingend nötig ist.

"Ganz schnell und reibungslos"

Für die Einwohner sei es ebenfalls eine Erleichterung, denn das nächstgelegene Testzentrum lag bisher im knapp 60 Kilometer entfernten Greifswald. "Wo man teilweise bis zu sechs Stunden braucht, um hin und zurück zu kommen und die Testung durchzuführen. Hier geht das zukünftig ganz schnell und reibungslos", wie Rolf Seelige-Steinhoff von der Seetelhotels-Gruppe dem NDR Nordmagazin sagte.

"Einmalige Schnelligkeit": Projekt binnen einer Woche realisiert

In der ehemaligen Bansiner Grundschule ist die neue Einrichtung untergebracht. Zusammen mit dem Rostocker Unternehmen Centogene werden die Abstriche gemacht und ausgewertet. Das Ergebnis liegt am nächsten Tag vor. Pro Test werden 59 Euro fällig. "Bei dem Projekt ist vor allem die Schnelligkeit einmalig", sagte die Heringsdorfer Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos). Erst am vergangenen Montag sei das Projekt der Landesregierung vorgestellt worden - und nun am Freitag werde es schon die ersten Tests geben.

Die Landesregierung und das Wirtschaftsministerium begleiten das Projekt. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums sagte, solche privaten Testzentren könnten mit Zustimmung der zuständigen Gesundheitsbehörden, also der Gesundheitsämter, eingerichtet werden. Die Seetelhotels-Gruppe betreibt 16 Häuser auf der Insel Usedom.

