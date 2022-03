Stand: 13.03.2022 12:56 Uhr Usedom: Erster Waldbrand des Jahres verläuft glimpflich

Der erste Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr ist am Samstagnachmittag auf der Insel Usedom weitgehend glimpflich verlaufen. Laut Polizei war das Feuer nahe Lütow in einem Küstenwald auf der Boddenseite der Insel ausgebrochen und hatte etwa einen Hektar erfasst, vergleichbar mit der Größe eines Fußballfeldes. Vor allem trockenes Gras und Unterbewuchs seien Opfer der Flammen geworden, hieß es. Den Schaden bezifferte die Polizei auf etwa 2.000 Euro. An der Löschaktion waren Feuerwehren aus Lütow, Zinnowitz und Wolgast beteiligt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. | 13.03.2022 12:55

