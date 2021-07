Usedom: Erst brennt ein Feld - dann der ganze Wald Stand: 30.07.2021 06:03 Uhr Erneut ein Brand bei der Ernte: Diesmal aber haben die Flammen auf einem Feld bei Mellenthin auf Usedom einen nahe gelegenen Wald entzündet. Zwischenzeitlich brannte es auf einer Fläche von 17 Hektar.

Ausgebrochen war das Feuer nach Angaben der Polizei auf einem Stoppelfeld, ersten Erkentnissen zufolge hatte zuerst eine Strohballenpresse gebrannt. Zehn Strohballen standen in Flammen, dann das Ackerland drumherum und schließlich auch ein angrenzendes Waldgebiet.

140 Feuerwehrleute im Einsatz

Feuerwehrleute von der Insel und später auch vom Festland wurden zum Brandort gerufen - bis zu 140 waren nach Polizeiangaben im Einsatz, aus zwölf Wehren. Starker Wind erschwerte ihnen zwischenzeitlich die Arbeit, etwas Regen brachte zwar Abkühlung, aber wenig Entspannung. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gegen 21 Uhr erst war das Feuer unter Kontrolle.

Insgesamt schon drei Millionen Euro Schaden bei Erntebränden

Vorsichtshalber blieben auch in der Nacht noch Feuerwehrleute am Brandort - von den Wehren aus Ahlbeck und Garz. Die Polizei schätzt den Schaden auf 45.000 Euro. Erst am Mittwoch war auf Usedom ein Mähdrescher bei der Ernte abgebrannt. Dieses Feuer war von der Erntemaschine übergesprungen auf ein Feld mit Winterweizen, rund drei Hektar brannten. Der bei diesem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich der Polizei zufolge auf rund 305.000 Euro. Seit Beginn der Getreide- und Rapsernte in Mecklenburg-Vorpommern sind damit nach Angaben der Polizei bereits Schäden in Höhe von fast drei Millionen Euro bei einer Reihe von Mähdrescher- und Feldbränden entstanden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 30.07.2021 | 06:00 Uhr