Stand: 14.07.2022 07:21 Uhr Usedom: Ermittlungen nach mehreren Bränden

Die Feuerwehren auf Usedom mussten am Mittwochabend mehrere Brände rund um die Stadt Usedom löschen. Kurz vor 19 Uhr hatte ein Pilot aus der Luft zwei Waldbrände außerhalb der Stadt entdeckt. Nach Polizeiangaben hat es auf einer Fläche von insgesamt 1.300 Quadratmetern gebrannt. In der Nacht brannte ein Baum an einer Badestelle. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und damit eine Ausbreitung verhindern. Die Polizei ermittelt werden vorsätzlicher Brandstiftung. | 14.07.2022 07:19