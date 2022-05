Stand: 22.05.2022 18:51 Uhr Usedom: E-Bikes im Wert von 34.000 Euro gestohlen

Auf Usedom haben Unbekannte erneut mehrere Elektro-Fahrräder und ein Trekking-Rad gestohlen. Laut Polizei kam es zu den Diebstählen in der Nacht zum Sonntag in Heringsdorf und Bansin. Der Gesamtschaden wird auf knapp 34.000 Euro bei elf Rädern geschätzt. In Heringsdorf verschwanden allein neun E-Bikes und mehrere Rad-Computer, der Großteil davon wurde Urlaubern auf einem Campingplatz entwendet. Ein weiteres Elektrorad wurde im Nachbarort Bansin gestohlen. Alle entwendeten Räder waren mit Schlössern gesichert. | 22.05.2022 18:51

