Stand: 03.12.2020 17:41 Uhr Usedom: Corona-Ausbruch in Reha-Klinik - mehr als 60 Infizierte

In einer Reha-Klinik in Ahlbeck ist bei 53 Patienten und 13 Mitarbeitern eine Corona-Virus-Infektion nachgewiesen worden. Wie ein Sprecher des Landkreises mitteilte, hat das Gesundheitsamt die Klinik am Donnerstag geschlossen. Sämtliche Patienten müssten demnach unverzüglich nach Hause zurückkehren. Für die Klinik habe das Amt einen Belegungsstopp ausgesprochen, bis sämtliche Mitarbeiter als völlig genesen gelten. | 03.12.2020 17:45