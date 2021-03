Usedom: Bohrung für den Swinetunnel gestartet Stand: 05.03.2021 12:38 Uhr Im polnischen Swinemünde hat der Bau des Autotunnels unter der Swine begonnen. Ende 2022 soll das Bauwerk fertig sein, 2023 die ersten Autos durch den Swine-Tunnel rollen.

Die Tunnelbohrmaschine setzte sich am Freitagvormittag in der Startkammer auf der Usedomer Seite in Bewegung. Pro Minute kommt der Bohrer etwa sechs Zentimeter voran. Gleichzeitig werden mehr als zwölf Meter breite Betonringe verlegt - pro Tag etwa fünf bis sechs. In einem halben Jahr, wenn die Maschine die Seite der Insel Wollin erreicht hat, werden es rund 780 Betonringe sein, die dann die Tunnelröhre unter der Swine bilden.

2023 sollen Autos durch den Tunnel rollen

Swinemündes Stadtpräsident Janusz Żmurkiewicz sagte am Mittag beim Start der Maschine, er sei überzeugt, dass der Tunnel bis Ende kommenden Jahres fertig und Swinemünde dann dauerhaft mit dem Rest des Landes verbunden sein werde. Von 2023 an - so die Planungen - werden die Autos durch den Tunnel rollen können. Das Projekt kostet rund 220 Millionen Euro. 85 Prozent davon kommen von der EU. Den Rest bezahlt die Stadt Swinemünde.

Droht ein Verkehrskollaps?

Experten rechnen nach Fertigstellung des Tunnels mit steigenden Touristenzahlen auf Usedom - aber vor allem mit mehr Verkehr. Vor allem LKW-Fahrer könnten die neue Route nutzen und die Verkehrssituation in der Region noch verschärfen. Schon jetzt gibt es gerade in der Hauptferienzeit massive Verkehrsprobleme auf der Insel.

