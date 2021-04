Stand: 05.04.2021 18:21 Uhr Usedom: Baumwipfelpfad soll in Heringsdorf entstehen

Auf Usedom entsteht ein neuer Baumwipfelpfad. Noch dieses Jahr soll die Attraktion in Heringsdorf für Einheimische und Touristen öffnen. Der Erlebnispfad führt in bis zu 23 Metern Höhe durch die verschiedenen Etagen des Waldes. Auf einer Pfadlänge von etwas mehr als einen Kilometer wird Wissenswertes über den Naturpark Usedom an verschiedenen Lernstationen vermittelt. Ein besonderes Highlight soll ein 50 Quadratmeter großes, begehbares Netz auf der obersten Turmplattform werden. Das Projekt wird von der EU mit rund 1,9 Mio. Euro gefördert. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf mehr als acht Millionen Euro. | 05.04.2021 18:21