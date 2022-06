Stand: 27.06.2022 11:09 Uhr Usedom: Autos gestohlen und dann in Brand gesetzt

Nach zwei Autodiebstählen Ende vergangener Woche auf Usedom sucht die Polizei nach Zeugen. Am Donnerstag hatten Unbekannte erst in Zinnowitz und dann in der Stadt Usedom Autos gestohlen und waren damit in Richtung Festland gefahren. Beide Fahrzeuge wurden von den Tätern anschließend in Brand gesteckt. Nach Angaben eines Polizeisprechers werde zwar ein Zusammenhang beider Fälle geprüft, es sei aber eher unwahrscheinlich, da die Diebstähle so kurz hintereinander passierten. | 27.06.2022 11:09

