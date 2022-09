Stand: 28.09.2022 06:42 Uhr Usedom: Autofahrer rast in Gegenverkehr, zwei Verletzte

Die B111 auf Usedom musste in Höhe der Ortschaft Pudagla (Vorpommern-Greifswald) wegen eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend erneut für den Autoverkehr gesperrt werden. Nach Polizeiangaben war ein Autofahrer in einer Rechtskurve wegen zu schnellen Fahrens von der Straße abgekommen und erst mit einer Verkehrsinsel und danach mit einem entgegen kommenden Fahrzeug kollidiert. Der Unfallverursacher und einer weiterer Autofahrer wurden dabei verletzt. Die Bundesstraße war für zwei Stunden voll gesperrt.

