Usedom: Auto prallt mit Hirschkuh zusammen, Fahrer unverletzt

Unverletzt überstanden hat am Mittwochmorgen ein Autofahrer auf der Insel Usedom einen Zusammenstoß mit einer Hirschkuh. Am Auto des 56-jährigen entstand bei dem Unfall auf der B110 kurz vor dem Abzweig Mellenthin allerdings ein Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro, teilte die Polizei mit. Die Hirschkuh überlebte den Zusammenprall nicht. Wegen der Corona-Pandemie dürfen bisher noch keine Urlauber auf der Ostseeinsel übernachten, weshalb es ruhiger auf den Straßen ist als sonst. Hirschkühe können bis zu 200 Kilogramm schwer werden. | 19.05.2021 10:12