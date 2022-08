Stand: 24.08.2022 10:32 Uhr Usedom: 200 tote Fische in Kanal entdeckt

In einem Kanal zwischen Mölschow und Karlshagen auf Usedom sind am Dienstag rund 200 tote Fische gefunden worden. Ein Radfahrer hatte die im Wasser treibenden Kadaver entdeckt und die Behörden informiert. Nach ersten Erkenntnissen des Veterinäramtes des Landkreises Vorpommern-Greifswald ist offenbar ein zu geringer Sauerstoffgehalt im Wasser - durch starken Algenwuchs - die Ursache für das Fischsterben. Das Amt beobachte das Gebiet nun ganz genau, hieß es. Im Sommer komme es regelmäßig zu solchen Ereignissen, allerdings seien die Bürger derzeit durch die Situation an der Oder besonders sensibilisiert, so ein Landkreissprecher. Die Fische wurden fachgerecht entsorgt. | 24.08.2022 10:32

