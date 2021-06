Urteil zu Gewalttat in Friedrichsmoor erwartet Stand: 16.06.2021 05:44 Uhr In Schwerin wird am Mittag das Urteil gegen zwei Männer aus Friedrichsmoor erwartet. Der mutmaßliche Haupttäter soll eine 66-Jährige getötet und danach mit dem zweiten Beschuldigten das Opfer beraubt haben.

Im Prozess um den gewaltsamen Todes einer 66-Jährigen in Friedrichsmoor (Kreis Ludwigslust-Parchim) soll heute am Schweriner Landgericht das Urteil gesprochen werden. Die Anklage sah es als erwiesen an, dass der 25-jährige im Januar eine Nachbarin überfallen und erstochen hat, um an ihr Auto und ihre Geldkarten zu kommen. Der jüngere Angeklagte habe den Raub unterstützt, nicht aber die Tötung der Frau. Zuvor sollen beide einen anderen Nachbarn bedroht und beraubt haben.

Hauptangeklagter schweigt, Mitangeklagter sagt aus

Vor Gericht verweigerte der Hauptangeklagte grundsätzlich eine Stellungnahme. Nur der zweite Angeklagte räumte den Raub zum Teil ein und beschrieb auch die Situation am Tatabend. Demnach hatte der 25-Jährige gegen 22 Uhr die Wohnungstür der Rentnerin eingetreten und sofort auf sie eingestochen. Wenig später starb sie. Danach stahlen die Männer das Portmonee der Frau und flüchten mit ihrem Auto.

Lebenslange Haft gefordert

Die Staatsanwaltschaft hat für den 25-jährigen Hauptangeklagten eine lebenslange Haftstrafe und Sicherungsverwahrung beantragt. Der 22-jährige Komplize soll wegen schweren Raubes für achteinhalb Jahre in Haft. Der Verteidiger des 25-Jährigen plädierte für eine Strafe von sieben Jahren und sechs Monaten wegen Körperverletzung mit Todesfolge, der Verteidiger des Komplizen auf dreieinhalb Jahre Haft.

