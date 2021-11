Stand: 24.11.2021 14:15 Uhr Urteil rechtskräftig: Amthor muss Führerschein abgeben

Wegen zu schnellen Fahrens muss der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor seinen Führerschein für einen Monat abgeben und ein Bußgeld von 450 Euro zahlen. Das teilte ein Sprecher des Amtsgerichts Pasewalk mit. Das am 16. November verhängte Urteil sei nun rechtskräftig. Das Amtsgericht hatte den CDU-Politiker Amthor wegen "vorsätzlichen Überschreitens der zulässigen Höchstgeschwindigkeit" zu dem Fahrverbot und der Geldstrafe verurteilt. Am Dienstagabend war die Frist zur Einlegung eines Rechtsmittels abgelaufen. Es sei in der Hinsicht nichts fristgerecht eingegangen, sagte der Sprecher. | 24.11.2021 14:14

