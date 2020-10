Urteil nach Tötungsdelikt: Haftstrafe für Angeklagte Stand: 26.10.2020 13:58 Uhr Das Landgericht Neubrandenburg hat das Urteil im Mordprozess gegen Vater und Sohn aus Malchin gefällt. Sie müssen beide für mehrere Jahre ins Gefängnis.

Laut Richterspruch muss der 40 Jahre alte Vater wegen Totschlags in minderschwerem Fall und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte für fünf Jahre und neun Monate in Haft. Sein 18 Jahre alter Sohn wurde nach Jugendstrafrecht wegen versuchten Mordes zu vier Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden Männer aus Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) ihren 61-jährigen Nachbarn, der sich über Lärm bei einer Grillfeier beschwert hatte, getötet haben. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, die Urteile wurden aber öffentlich verkündet.

Vorwurf: Mittels Wasserflasche ertränkt

Nach Auffassung der Strafkammer hatte der Vater den Nachbarn im Juni 2019 im Hinterhof des Wohnhauses so brutal geschlagen und getreten, dass dieser bewusstlos wurde. "Dem Angeklagten sind die Sicherungen durchgebrannt", sagte Richterin Daniela Lieschke. Der Sohn habe dem Bewusstlosen danach eine Flasche mit Wasser in den Mund gesteckt und ihm die Nase zugehalten. Damit habe er die vorherige Gewalttat verdecken wollen. Das Opfer starb an stumpfer Gewalt mit Merkmalen des Ertrinkens, hieß es von einer Gutachterin. Beide Männer waren kurz nach der Tat gefasst worden.

Vater hatte Polizisten bedroht

Während des Einsatzes waren die Polizisten von dem Vater unter anderem mit einem Fleischerbeil bedroht worden. Erst nach mehreren Warnschüssen ließen sich der Malchiner und sein Sohn festnehmen. Sie sollen nach Angaben ihrer Anwälte unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben. Für den Vater wurde zusätzlich zu seiner Gefängnisstrafe der Aufenthalt in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

