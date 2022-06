Urteil im Revisionsprozess um getöteten Nachbarn Stand: 16.06.2022 15:56 Uhr Im Revisionsprozess um den gewaltsamen Tod eines Mannes aus Malchin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) im Sommer 2019 hat das Landgericht Neubrandenburg ein deutlich höheres Urteil verkündet. Acht Jahre muss ein 40-jähriger Malchiner jetzt ins Gefängnis, weil er damals - zusammen mit seinem Sohn - einen Nachbarn im Streit getötet hatte.

2020 war der Mann zunächst zu fünf Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden - unter anderem wegen eines minderschweren Falls des Totschlags. Das war der Staatsanwaltschaft zu wenig, sie ging in Revision. Der Bundesgerichtshof verwies den Fall dann wieder zurück an das Landgericht Neubrandenburg. Nach der erneuten Verhandlung sieht das Gericht es jetzt als erwiesen an, dass der getötete 61-Jährige so schwer mit dem Fuß am Hals getreten wurde, dass er an den Folgen starb.

Versuch, die Gewalttat zu vertuschen

Um das zu vertuschen, habe der damals 17-jährige Sohn des Verurteilten dem Opfer mit einer Plastikflasche Wasser in den Mund eingeflößt, um einen Ertrinkungstod vorzutäuschen, so das Gericht. Der Sohn ist bereits zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Beide Männer waren kurz nach der Tat festgenommen worden.

Vater hatte Polizisten bedroht

Während des Einsatzes waren die Polizisten von dem Vater unter anderem mit einem Fleischerbeil bedroht worden. Erst nach mehreren Warnschüssen ließen sich der Malchiner und sein Sohn festnehmen. Sie sollen nach Angaben ihrer Anwälte unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben. Für den Vater wurde zusätzlich zu seiner Gefängnisstrafe der Aufenthalt in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

