Stand: 04.11.2019 05:25 Uhr

Urteil gegen mutmaßliche Onlinebetrüger erwartet

Vor dem Landgericht Schwerin wird heute das Urteil gegen zwei Männer erwartet. Sie sollen Waren im Internet angeboten, rund 60.000 Euro kassiert, die Waren aber nie geliefert haben. Der Hauptangeklagte, ein 24-jähriger Ukrainer, hatte bereits gestanden. Er habe sich Zugang zu fremden Accounts im Internet beschafft sowie fremde Ausweise besorgt.

Falsche Klingelschilder an Mehrfamilienhäusern angebracht

Dann bestellte er hochwertige Waren wie Uhren und Goldmünzen im Internet. Diese ließ er an fremde Adressen in Schwerin liefern. Bei Mehrfamilienhäusern brachte er falsche Namen an den Klingelschildern an, den Lieferanten fing er an der Haustür ab. Später bot er die Waren mehrfach wieder zum Verkauf an. Er kassierte zwar das Geld, verschickte aber nie Ware.

25-jähriger Syrer auch angeklagt

Laut Anklage haben die beiden Beschuldigten zudem falsche Internet-Shops zum Versand von Medikamenten aufgebaut. Viele Kunden hatten bezahlt, die Ware sei aber nie geliefert worden. Der zweite Beschuldigte, ein 25-jähriger Mann aus Syrien, hat sich nicht zu den Vorwürfen geäußert. Den Angeklagten drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 04.11.2019 | 06:00 Uhr