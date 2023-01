Stand: 04.01.2023 14:07 Uhr Ursache für Brand in Neuendorf weiterhin unklar

Die Ursache für den Brand in einem Kälberstall bei Neuendorf ist weiterhin unklar. Nach Angaben der Polizei stünde das Gutachten des Brandursachenermittlers noch aus. Dieser habe unter anderem Proben vor Ort genommen, um diese nochmals genauer zu untersuchen. Ein Fremdverschulden konnte er zunächst nicht ausschließen. Das Feuer war in der Nacht auf den 20. Dezember ausgebrochen. Die 40 Tiere konnten gerettet werden. In dem Gebäude lagerten mehr als 300 Heuballen.

