Stand: 15.07.2019 05:25 Uhr

Urlauberin an Rügener Steilküste gerettet

An den Kreidefelsen im Nationalpark Jasmund auf Rügen haben zwei Urlauber am Wochenende einen Einsatz der Höhenretter der Feuerwehr ausgelöst. Sie hatten am Sonnabendnachmittag versucht, mit ihren beiden Hunden an der Steilküste bei der Victoriasicht nach oben zu klettern.

Rettung mit Korbtrage

In rund 60 Metern Höhe kam das Paar aus Magdeburg mit seinen zwei Hunden nicht weiter voran. Der Mann konnte zurück an den Strand klettern und einen Notruf absetzen. Insgesamt sieben Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz waren bei der Höhenrettung vor Ort. Zwei von ihnen haben sich abgeseilt und die Frau sowie die Hunde mithilfe einer Korbtrage zum Strand gebracht. Bis auf ein paar Schürfwunden blieben alle unverletzt.

Urlauber sollen Einsatz bezahlen

Wegen der akuten Fahrlässigkeit kündigte Feuerwehrchef Sven Teschulat an, dass den Urlaubern der Einsatz in Rechnung gestellt wird. Für die Freiwillige Feuerwehr Sassnitz war es der 86. Einsatz in diesem Jahr. Die Feuerwehr weist nochmal drauf hin, dass die Warnschilder im Nationalpark strikt zu beachten sind.

Erst kürzlich 77-Jährige gerettet

Erst in der vergangenen Woche war eine 77 Jahre alte Urlauberin aus Stuttgart an der Steilküste abgerutscht. Sie war am Donnerstag zwischen Moritzdorf und Seedorf einen Berghang heruntergestürzt. Mehr als 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten aus und retteten die Frau. Das Ganze ging glimpflich aus: Die 77-Jährige hatte sich nur leicht am Fuß verletzt und konnte nach kurzer Behandlung zu ihrer Urlaubsunterkunft gebracht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 15.07.2019 | 05:30 Uhr