Stand: 16.10.2023 18:39 Uhr Upahl: Weitere Warnstreiks bei Molkereien in MV

Im Tarifstreit der ostdeutschen Milchindustrie sind am Montag etwa 90 Beschäftigte des Milchverarbeiters Arla in Upahl in Westmecklenburg für vier Stunden in den Warnstreik getreten. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mitteilte, fordert sie von den ostdeutschen Milchverarbeitern einen Inflationsausgleich von rund 500 Euro pro Beschäftigten. Die Arbeitgeber haben laut Gewerkschaft ein Lohnplus von sechs Prozent angeboten, was 200 Euro pro Fachkraft entspreche. In Westdeutschland seien es hingegen Tarifabschlüsse von bis zu 310 Euro gewesen. Bereits in der vergangenen Woche hatten Hunderte Beschäftigte in mehreren Bundesländern die Arbeit niedergelegt.

