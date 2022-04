Stand: 13.04.2022 18:09 Uhr Upahl: Versandhändler Amazon siedelt sich nicht an

Der Online-Versandhändler Amazon wird sich nicht im Gewerbegebiet von Upahl (Kreis Nordwestmecklenburg) ansiedeln. Das Unternehmen habe der Stadt Grevesmühlen mitgeteilt, dass es den Standort nicht weiter verfolgen werde, sagte eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch. Konkrete Gründe habe Amazon nicht genannt. Was die Entscheidung für den Gewerbestandort bedeutet, könne man noch nicht sagen. Verträge zwischen Amazon und Grevesmühlen und Upahl gibt es noch nicht. Die beiden Kommunen wollten eigentlich am kommenden Mittwoch in ihren Vertretersitzungen die nötigen Beschlüsse für eine Ansiedlung von Amazon beraten. | 13.04.2022 18:08

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 13.04.2022 | 18:30 Uhr