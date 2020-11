Stand: 19.11.2020 07:46 Uhr Upahl: Größerer Schaden nach Brand in Molkerei

Ein Brand hat in der Nacht zu Donnerstag einen größeren Schaden in der Arla-Molkerei in Upahl (Nordwestmecklenburg) verursacht. Wie ein Firmensprecher sagte, war das Feuer im Kontrollraum des Werkes ausgebrochen. Durch den Einsatz mehrerer Feuerwehren mit mehr als 70 Einsatzkräften wurde das Feuer nach mehreren Stunden gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der Sprecher erwartete, dass Teile der Produktion zunächst beeinträchtigt sind. Die Milch der umliegenden Landwirte werde aber weiter angenommen. | 19.11.2020 07:40