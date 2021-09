Unwirtschaftlich für Private: Land will Funkloch schließen Stand: 24.09.2021 06:27 Uhr Kein Handyempfang, kein Internet über Funk, das gibt es tatsächlich noch. Sogar im Jahr 2021. In der Gemeinde Bernitt hat sich ein Funkmast für private Anbieter bislang nicht gelohnt. Nun kümmert sich eine landeseigene Gesellschaft.

Die war extra für solche Fälle gegründet worden. Um Funklöcher schließen zu können, stehen ihr 58 Millionen Euro zur Verfügung. Der erste Standort für so einen landeseigenen Funkmast steht nun fest: er wird in der Nähe von Göllin gebaut - Göllin gehört zur Gemeinde Bernitt bei Bützow. Funken soll die Anlage sowohl im noch gängigen 4G- (LTE), als auch im neuen, schnelleren 5G-Modus.

Geduld noch immer gefragt

Dünn besiedelt ist die Gegend und damit wenig lukrativ für private Anbieter. Die Folge: Wer dort wohnt oder zu Besuch ist, muss ohne Handy auskommen. Das mag für den einen oder anderen eine wohltuende Erfahrung sein, doch wer in Not ist und den Rettungsdienst oder die Feuerwehr rufen muss, für den wird das fehlende Netz zum überlebenswichtigen Problem. So gut das Konzept der mit Landesmitteln geschlossenen Funklöcher auch klingt, noch müssen die Leute rund um Göllin Geduld haben. Erst in zwei Jahren, so Infrastrukturminister Christian Pegel von der SPD, soll der Mast in Betrieb gehen.

