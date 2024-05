Unwetterwarnung für MV: Tief "Lisa" bringt Starkregen und Gewitter Stand: 22.05.2024 13:19 Uhr NDR Wetterexperte Stefan Kreibohm warnt: Im Laufe des Tages setzen in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns ergiebige Regenfälle ein, die zum Teil auch von Gewittern begleitet werden. Die aktuelle Wetterlage in Mecklenburg-Vorpommern bilden wir fortlaufend im Liveticker zur Unwetterwarnung ab.

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung für Teile Mecklenburg-Vorpommerns herausgegeben. Neben dem südwestlichen Mecklenburg ist auch die Mecklenburgische Seenplatte betroffen. Der DWD warnt davor, dass wiederholt Gewitter aufziehen können. Es werden heftiger Starkregen mit Niederschlagsmengen um 30 l/m² pro Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (Bft 8) und Hagel erwartet.

Mit Blick auf den Mittwochnachmittag und -abend sowie den Donnerstag warnt NDR Wetterexperte Stefan Kreibohm aus dem Wetterstudio auf Hiddensee vor Unwettern: "Wir erwarten das Tief 'Lisa' mit mehreren Kernen", so Kreibohm. Schwerpunkte sieht Kreibohm in den aktuellen Unwetterwarnungen für den Norden vor allem in den westlichen Landesteilen von Mecklenburg-Vorpommern. Von der Lübecker Bucht und Wismar bis zur Mecklenburgischen Seenplatte, "da könnte es es richtig nass werden".

In wenigen Stunden könnten den Wettermodellen zufolge 50 Liter Regen pro Quadratmeter in wenigen Stunden und etwa 100 Liter pro Quadratmeter fallen. Betroffen sollen insbesondere Nordwestmecklenburg, die Stadt Schwerin und der Landkreis Ludwigslust-Parchim sowie der Westen des Kreises Mecklenburgische Seenplatte und des Landkreises Rostock. Verschont bleibt voraussichtlich die Region Rostock bis Usedom, dort scheint am Mittwoch noch verbreitet die Sonne. Vor Einbruch der Dunkelheit sei auf den Inseln nicht mit Unwetter zu rechnen, so Kreibohm.

Polizei warnt vor Aquaplaning

Vor allem Autofahrer sollten bei der angekündigten Wetterlage aufpassen. Denn die Gefahr von Aquaplaning ist bei Starkregen besonders hoch. Vor allem Autofahrer sollten bei der angekündigten Wetterlage aufpassen. Die Gefahr von Aquaplaning ist bei Starkregen besonders hoch, weil die Autoreifen schnell die Haftung zur Fahrbahn verlieren können. Außerdem führen eingeschränkte Sichtverhältnisse unter diesen Umständen häufig zu witterungsbedingten Unfällen. Die Polizei rät bei starken Regenschauern dazu, das Tempo deutlich drosseln.

Vorpommern erst am Donnerstag von Gewitter und Regen betroffen

In der Nacht zu Donnerstag wird sich die Wetterlage nur langsam in Richtung Osten bewegen, so Kreibohm. In Vorpommern können sich am Donnerstag-Vormittag kräftige Regenschauer und Gewitter entladen. Im Vergleich zu den Unwetterwarnungen am Mittwoch für den Westen des Landes sollen diese jedoch nicht so heftig ausfallen, wie im Westen des Landes.

