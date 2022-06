Stand: 25.06.2022 16:14 Uhr Unwetterwarnung: Schwere Gewitter und Starkregen in ganz MV möglich

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für ganz Mecklenburg-Vorpommern eine Warnung vor schweren Gewittern herausgegeben. "Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen", teilte der DWD mit. Auch örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien möglich. Der Wetterdienst rief die Menschen in der betroffenen Region auf, Fenster und Türen zu schließen und Gegenstände im Freien zu sichern. Wer trotz des vorhergesagten Gewitters draußen unterwegs ist, soll Abstand von Gebäuden, Bäumen und Hochspannungsleitungen halten. Das Wetter im Norden. | 25.06.2022 16:13

