Stand: 25.06.2022 13:53 Uhr Unwetterwarnung: Schwere Gewitter mit Starkregen an der Seenplatte

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ab sofort bis 15 Uhr im Bereich der Mecklenburgischen Seenplatte vor schweren Gewittern. Örtlich könne heftiger Starkregen um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit niedergehen. Außerdem könnten Böen der Stärke 7 um 60 km/h und kleinkörniger Hagel auftreten, so der DWD in seiner amtlichen Unwetterwarnung. Das Wetter im Norden. | 25.06.2022 13:53

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 25.06.2022 | 14:00 Uhr