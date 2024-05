Unwettergefahr in MV: Tief "Lisa" bringt Starkregen und Gewitter Stand: 21.05.2024 13:05 Uhr Nach den Unwettern über Pfingsten können die Betroffenen im Südwesten Deutschlands ab Mittwoch etwas aufatmen. Doch NDR Wetterexperte Stefan Kreibohm warnt: Die Gewitterfront verschiebt sich nun nach Norddeutschland. Starkregen droht.

Am heutigen Dienstag lacht über Mecklenburg-Vorpommern noch die Sonne. Bei Temperaturen zwischen 23 und 26 Grad herrscht fast überall im Land bestes Wetter. Das soll bis in die Abendstunden weitgehend auch so bleiben. Kurze Schauer sind aber nicht völlig auszuschließen und der Wind kommt mäßig bis frisch aus nordöstlicher Richtung. Im Hinblick auf den Mittwoch und den Donnerstag warnt NDR Wetterexperte Stefan Kreibohm aus dem Wetterstudio auf Hiddensee aber schon jetzt vor Unwettern. "Wir erwarten das Tief Lisa mit mehreren Kernen", erläutert Kreibohm.

Kräftige Regengüsse können zu Überflutungen führen

Das schlechte Wetter kommt über die Elbe und zieht dann langsam Richtung Osten. So wird Tief "Lisa" im Laufe des Tages Schauer und Gewitter bringen. Zu erwarten sind teils kräftige Regengüsse und Gewitter, möglich ist, dass 40 bis sogar 50 Liter pro Quadratmeter in ein bis zwei Stunden runter kommen. Das bedeutet akute Überflutungsgefahr. Die Temperaturen an der Elbe werden voraussichtlich auf 20 Grad sinken, an der Uecker bleibt es bei 25 bis 26 Grad. An der Küste sind es bei Seewind wohl 18 Grad. Laut Deutschem Wetterdienst wird sich die Schlechtwetterfront am Freitag wieder etwas nach Süden verschieben.

