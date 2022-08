Unwetter zieht über MV: Pferdetage in Redefin für heute abgesagt Stand: 27.08.2022 08:48 Uhr Starkregen und Gewitter haben am Freitagabend für mehrere Feuerwehreinsätze in Mecklenburg-Vorpommern gesorgt. In Redefin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) können wegen Unwetterschäden die Pferdetage mit der großen Hengstparade heute nicht stattfinden.

Die Platzverhältnisse und die gesamte Logistik seien so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass eine sichere Durchführung nicht möglich wäre, teilte das Landgestüt Redefin am Morgen mit. "Das Team des Landgestüts ist sehr bedrückt nach den langen Vorbereitungen, aber Sicherheit geht einfach vor", heißt es in der Mitteilung weiter. Die Karten behalten den Angaben zufolge ihre Gültigkeit und können bei den folgenden Veranstaltungen am morgigen Sonntag oder am 3. sowie 4. September eingesetzt werden.

Starkregen sorgt für überschwemmte Keller und Straßen

Im Landkreis Rostock sorgte der Starkregen am Freitagabend vor allem für vollgelaufene Keller. Laut hiesiger Leitstelle waren besonders Roggentin, Kösterbeck sowie Beselin bei Laage betroffen. In Benitz bei Schwaan ist ein Baum auf die Straße gestürzt, in der Nähe von Güstrow mussten Äste von den Fahrbahnen geräumt werden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Auch an der Mecklenburgischen Seenplatte gab es Feuerwehreinsätze wegen abgebrochener Äste und überschwemmter Straßen. In Neustrelitz ist ein Boot abgebrannt, das Feuer wurde nach Angaben der Polizei durch einen Blitzeinschlag ausgelöst. Das Oberdeck brannte komplett herunter, es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht an Bord.

Erneut Gewitter und Regen erwartet

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist auch am Sonnabend in Teilen Deutschlands wieder mit Unwettern zu rechnen. In MV werden erneut Gewitter und starke Regenfälle erwartet.

