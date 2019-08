Stand: 01.08.2019 05:10 Uhr

Unwetter in MV sorgen für Überschwemmungen

Ein Unwetter mit Regen, Sturm und Blitzschlägen hat Mittwochabend zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen in Mecklenburg-Vorpommern geführt. Vor allem der Landkreis Rostock und Bad Doberan waren von Überschwemmungen betroffen.

Vollgelaufene Keller in Bad Doberan

Die Rettungsleitstelle des Landkreises Rostock wurde insgesamt 77 Mal alarmiert, da zahlreiche Keller in Bad Doberan vollgelaufen waren. In einem Fall musste in der Innenstadt auch ein Haus kurzzeitig evakuiert werden, da auf Grund eines Stromverteilerkastens Brandgeruch wahrgenommen wurde. Sechs Feuerwehren aus der Umgebung waren mit rund 80 Kameraden im Einsatz.

Schienen vom Molli überschwemmt

Die Gleise der Schmarlspurbahn Molli standen teilweise komplett unter Wasser. Ein Auto hatte sich in diesem Bereich festgefahren, so dass die Bahn einen Zwangsstopp einlegen musste. Verletzte oder Unfälle gab es nach Angaben der Leitstelle aber nicht. Auch in Rostock gab es in einigen Straßen Überschwemmungen.

01.08.2019 | 05:30 Uhr