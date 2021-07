Unwetter in MV: Böschung an B96 auf Rügen soll gesichert werden Stand: 12.07.2021 05:56 Uhr Nach dem Unwetter und den starken Regenfällen im Osten Mecklenburg-Vorpommerns bleibt die B96 bei Samtens auf Rügen weiterhin einseitig gesperrt. Heute soll der Bereich gesichert werden. Es kommt weiter zu Beeinträchtigungen.

Die für den Urlauberverkehr wichtige B96 ist wegen einer in Höhe Samtens-Ost (Landkreis Vorpommern-Rügen) abgerutschten Brückenböschung und Unterspülung in Richtung Bergen gesperrt. Aus Sicherheitsgründen bleibe der Abschnitt bis auf Weiteres gesperrt, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Umleitung führt von Samtens-Mitte über die Landesstraße in Richtung Berglase. Auf der B96 bildete sich am Sonnabendnachmittag ein mehrere Kilometer langer Stau. Ab heute soll sich die Straßenmeisterei darum kümmern, die Brückenböschung zu sichern, so die Polizei am Sonntag.

Der Kriesenstab des Amtes Mönchgut-Granitz Informierte am Sonntag darüber, dass es im Amtsbereich Mönchgut-Granitz weiterhin zu Beeinträchtigungen an Hängen, Steilküsten, Gemeindestraßen, Gehwegen, Plätzen und Häusern kommen kann. Es seien noch immer zahlreiche Straßen, Parkplätze und Wanderwege im Amtsbereich gesperrt und teilweise unpassierbar, so die Behörden über die Warn-App "NINA".

Lage hat sich entspannt

Insgesamt hat sich die Lage nach den Unwettern entspannt. In der Nacht zu Sonnabend waren die Feuerwehren permanent im Einsatz. Vor allem die Insel Rügen und dort die Badeorte Sellin, Göhren und Baabe waren stark betroffen von den Regenfällen. Im Bereich des Amtes Mönchgut-Granitz auf Rügen sei es durch den Starkregen zu Millionenschäden gekommen, hieß es. "Das ist wahrscheinlich ein Jahrhundertereignis", sagte der Selliner Bürgermeister Reinhard Liedtke dem NDR Nordmagazin. "Wir hatten hier in Sellin 160 Liter Regen auf den Quadratmeter. Das muss man sich 'mal vorstellen. Da war Land unter. Es war wie ein Sturzbach."

Allein in Sellin sei die Feuerwehr 63 Mal ausgerückt - meist wegen vollgelaufener Keller und Garagen. "Gott sei Dank keine Personenschäden, aber eine Menge Sachschäden", resümierte Liedtke. Vor allem Straßen und Wege müssen repariert werden. "Das wird ein teurer Spaß", so der Bürgermeister. Noch immer sind dort zahlreiche Straßen, Parkplätze und Wanderwege gesperrt, weil sie unpassierbar sind.

Warnung vor Betreten der Steilküsten

Die Behörden warnen dringend vor dem Betreten der Steilküsten. Wegen der extremen Nässe sind die Hänge stark abrutschgefährdet. Im Besonderen die Hänge aus Sand wie in Sellin und Göhren könnten in den kommenden Tagen in Bewegung kommen, hieß es. In Göhren gab es bereits einen Hangabrutsch in der Bahnhofstraße. Es habe auch einige, kleinere Hangabrutsche an der Steilküste Rügens gegeben, die jedoch ohne größere Folgen blieben, hieß es.

Hochgespülte Gehwege, nasse Zelte

In den Orten gab es teilweise bis zu einem halben Meter Hochwasser. Die Feuerwehren mussten zahlreiche Keller leerpumpen. Auch viele Gehwege wurden hochgespült. Auf den Campingplätzen standen zahlreiche Zelte unter Wasser. Der Amtsleiter auf Rügen schätzt, dass sich der Schaden auf ein bis zwei Millionen Euro beläuft.

Überschwemmungen und vollgelaufene Keller

Die Feuerwehren Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald mussten insgesamt zu rund 220 Einsätzen ausrücken. Nach Angaben des Landkreissprechers waren es ausschließlich Meldungen wegen vollgelaufener Keller und Überschwemmungen. Schwerpunkte waren vor allem in Löcknitz, Penkun, Ferdinandshof, Jatznick und die Insel Usedom.

Königsstuhl auf Rügen: So viel Regen wie sonst in zwei Monaten

Der meiste Niederschlag ging nach Angaben des NDR Wetterstudios auf Hiddensee sowie laut Wetterportal kachelmannwetter.de auf Rügen nieder. Am Königsstuhl wurden demnach 114 Liter pro Quadratmeter (l/qm) binnen 24 Stunden gemessen - das entspricht in etwa der doppelten monatlichen Durchschnittsmenge. In Juliusruh fielen 100 l/qm, in Bergen auf Rügen 97 l/qm, am Kap Arkona 82 l/qm und in Putbus 74 l/qm. Aber auch andernorts regnete es heftig.

Der Westen von MV blieb weitgehend verschont

Die Wetterstation Dünenheide auf Hiddensee verzeichnete 101 l/qm, in Karlshagen auf Usedom fielen 69 l/qm und weiter südlich in Steinhagen-Negast bei Stralsund 82 l/qm. In Rothemühl nahe Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) waren es 64 l/qm, in Klink an der Müritz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) 66 l/qm und in Teterow (Landkreis Rostock) 72 l/qm. Von solchen Regenmassen blieb der Westen verschont. In Schwerin betrug der 24-Stunden-Wert 13 l/qm und in Zarrentin und Dodow (beides Kreis Ludwigslust-Parchim) lediglich 4 l/qm.

