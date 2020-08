Stand: 14.08.2020 12:12 Uhr - NDR 1 Radio MV

Untreue-Prozess: Ex-Minister Ebnet freigesprochen

Im Untreue-Prozess um die Yachthafenresidenz Hohe Düne ist Mecklenburg-Vorpommerns Ex-Wirtschaftsminister Otto Ebnet (SPD) freigesprochen worden. Die Richter am Landgericht Schwerin kamen am Freitag zu dem Schluss, dass es keine belastbaren Belege dafür gibt, dass sich Ebnet der Beihilfe zum Subventionsbetrug und der Untreue zum Nachteil des Landes Mecklenburg-Vorpommern schuldig gemacht hat. Zwei weitere Angeklagte wurden ebenfalls freigesprochen.

Vorwurf: Fördermittel zu Unrecht ausgezahlt

Mit dem Urteil geht ein Teil des größten und langwierigsten Wirtschaftsstrafprozesses des Landes zu Ende. Ebnet war bereits im Juni 2013 von der Staatsanwaltschaft Rostock angeklagt worden. Ihm war vorgeworfen worden, 2002 unrechtmäßig die Auszahlung von 47,8 Millionen Euro Fördermittel an den norwegischen Unternehmer Per-Harald Løkkevik veranlasst haben, um den Bau der Yachthafenresidenz Hohe Düne in Rostock zu finanzieren.

Getrenntes Verfahren gegen Løkkevik

Gegen den Hauptangeklagten Løkkevik wird getrennt verhandelt. In einem ersten und später vom Bundesgerichtshof kassierten Verfahren wurde er im Juni 2015 vom Verdacht des Subventionsbetrugs freigesprochen. Das zuständige Landgericht Rostock wollte deshalb auch das Verfahren gegen Ebnet nicht eröffnen. Damals hieß es, "wo keine Haupttat, da auch keine Beihilfe." Das Oberlandesgericht Rostock, das in dem gesamten Verfahrens stets die Linie der Staatsanwaltschaft stützte, setzte dann aber im Februar 2016 einen Prozessbeginn durch - dieses Mal am Landgericht Schwerin.

Weitere Informationen Hohe-Düne-Prozess gerät ins Stocken Der Prozess um den mutmaßlichen Fördermittelbetrug beim Bau der Yachthafen-Residenz Hohe Düne steht möglicherweise auf der Kippe. Einer der fünf Angeklagten fällt wegen schwerer Krankheit aus. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 14.08.2020 | 12:00 Uhr