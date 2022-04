Stand: 27.04.2022 16:07 Uhr Untersuchungsausschuss: CDU-Fraktion legt Klage ein

Die CDU-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat eine Verfassungsklage gegen den Landtag eingereicht. Der ungewöhnliche Schritt richtet sich gegen die rot-rote-Regierungsmehrheit im Parlament. Konkret geht es dabei um die Zusammensetzung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. SPD und Linke haben nach Angaben der CDU die Zahl der Mitglieder in dem Gremium nach unten gedrückt. Dadurch würden die Mehrheitsverhältnisse in unzulässiger Weise verzerrt. Der Untersuchungssausschuss will sich mit der Universitätsmedizin in Rostock und Greifswald beschäftigen. | 27.04.2022 16:07 Uhr

