Unternehmerverände stellen bildungspolitische Positionen vor

Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern erwartet von der künftigen Landesregierung mehr Unterstützung, um den Berufsnachwuchs zu sichern. Worauf es dabei ankomme, hat die Vereinigung der Unternehmensverbände in einem bildungspolitischen Positionspapier jetzt formuliert. Demnach müssten Kitas konsequent als Bildungseinrichtung verstanden und ausgestattet werden, so die Arbeitgeber. Im Bereich Schule wünschen sich die Unternehmen frühere und gezieltere Berufsorientierung. Für die Berufsausbildung fordern die Unternehmer, die bisherigen Berufsschulstandorte zu sichern und sie technisch und personell besser auszustatten. Wirtschaft und Wissenschaft müssten in Zukunft beispielsweise mehr duale Studiengänge anbieten. | 07.09.2021 16:20

