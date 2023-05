Stand: 30.05.2023 16:56 Uhr Untergöhren: Defekter Akku löste Carport-Brand aus

Ein technischer Defekt beim Laden eines Akkus hat den Carport-Brand verursacht, der am Wochenende rund 100.000 Euro Schaden in Untergöhren bei Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zur Folge hatte. Das ergab die Untersuchung eines Brandgutachters, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Das etwa 90 Quadratmeter große scheunenartige Bauwerk war komplett abgebrannt. In dem Carport standen unter anderem ein Traktor, Rasenmäher und Motorräder. Auch ein benachbarter Stall, in dem mehr als 20 Hühner und Enten lebten, wurde samt Geflügel vernichtet.

