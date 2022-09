Stand: 24.09.2022 07:49 Uhr Untergöhren: 100 Strohballen auf einer Wiese verbrannt

In Untergöhren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind an Freitag 100 Strohballen auf einer Wiese verbrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am frühen Abend aus. 65 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Ersten Schätzungen der Beamten zufolge entstand ein Schaden von ungefähr 5.500 Euro. Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet.

