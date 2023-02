Unterbringung von Flüchtlingen: Schomann kritisiert Schwesig Stand: 23.02.2023 14:15 Uhr Der Landrat des Kreises Nordwestmecklenburg, Tino Schomann (CDU), hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD für ihre Aussagen zur Flüchtlingsunterkunft in Upahl kritisiert. Schwesig hat sich in einem Interview für eine kleinere Unterkunft in der Gemeinde ausgesprochen, als bisher geplant.

Mit einem Statement im Deutschlandfunk hat sich am Donnerstagmorgen Ministerpräsidentin Schwesig in den Streit um die Flüchtlingsunterbringung in Nordwestmecklenburg eingeschaltet. In dem Radiointerview forderte sie, die in Upahl geplante Container-Siedlung zu verkleinern. Besser seien kleinere Unterkünfte. Wörtlich sagte sie, "wir haben bei uns 6.000 Dörfer im Land, die sind klein, und da ist natürlich eine so große Unterkunft zu groß, und deshalb muss es jetzt Ziel sein, weniger an mehreren Orten unterzubringen, und an dem Ziel wird gearbeitet."

Schomann: Schwesig fällt "eigenem Innenministerium in den Rücken"

CDU-Landrat Schomann steht seit Wochen im Fokus von mit Protesten gegen ein Container-Dorf in Upahl. Laut Kreis sei Nordwestmecklenburg gerade der einzige Ort, wo eine große Zahl von Menschen untergebracht werden kann. Im Gespräch ist eine Größenordnung von bis zu 400 Geflüchteten und Asylsuchenden. Mit diesem Statement, so Schomann, falle die Ministerpräsidentin "ihrem eigenen Innenministerium in den Rücken", das das Containerdorf in dieser Größenordnung genehmigt hatte. Nach Einschätzung des Landrats lenkt Schwesig damit von der Verantwortung der Landesregierung ab und spiele denjenigen in die Hände, die die Aufnahme von Asylbewerbern aktuell landauf und landab für ihre Zwecke instrumentalisieren, so Schomann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.02.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge