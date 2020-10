Universitäten starten ins Wintersemester Stand: 12.10.2020 07:18 Uhr An den Universitäten Greifswald und Rostock beginnt das Wintersemester. Zur feierlichen Immatrikulation im Greifswalder Dom sind diesmal nur 200 Gäste zugelassen.

Sind sonst die Erstsemester fast komplett zur Immatrikulationsfeier im Greifswalder Dom anwesend, gibt es in diesem Jahr nur Plätze für wenige Studierende, die per Losentscheid ausgesucht wurden. Die Veranstaltung wird allerdings als Live-Stream übertragen. Auch beim Festakt in der Rostocker Marienkirche am kommenden Freitag ist die Zahl der Plätze beschränkt.

Kontakt-Nachweis per Studienausweis

Ansonsten wollen beide Hochschulen nach mehrmonatigen Online-Vorlesungen endlich schrittweise wieder zu Präsenz-Lehrveranstaltungen zurückkehren. In Rostock gehören zunächst zum Beispiel die höheren Semester der Medizin dazu. An beiden Universitäten wurden spezielle Corona-Vorkehrungen getroffen. In Greifswald müssen Studierende vor den Vorlesungen ihren Studienausweis einscannen, um Kontakte zurückverfolgen zu können. Wegen des erhöhten Platzbedarfs durch das Abstands-Gebot sind sowohl in Rostock als auch in Greifswald zusätzliche Räume bereitgestellt worden.

