"United Tribuns" verboten: Razzien in neun Bundesländern Stand: 14.09.2022 07:45 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern finden aktuell Durchsuchungen der Bundespolizei statt. Hintergrund ist das Verbot der "United Tribuns" - eine rockerähnliche Gruppe. Bundesinnenministerin Faeser hatte deren Auflösung am Morgen angeordnet.

Das Bundesinnenministerium verbietet die "United Tribuns". Das teilte das Ministerium am Mittwochmorgen mit. Zur Stunde finden Durchsuchungen in neun Bundesländern statt. In Norddeutschland sind auch Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein betroffen.

Schwerste Straftaten begangen

Der Gesamtverein und seine Teilorganisationen werden aufgelöst, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Mitglieder der rockerähnlichen Gruppierung hätten schwerste Straftaten begangen, darunter Sexualverbrechen, Menschenhandel und versuchte Tötungsdelikte, so Faeser. Das Vereinsverbot sei mit den Landesinnenministerien abgestimmt, auch mit dem in Schwerin. Nun werde das Vereinsvermögen beschlagnahmt und die Kennzeichen der Gruppe dürften nicht mehr öffentlich verwendet werden. Laut Faeser stellen sich die rund 100 Mitglieder bundesweit als eine Art Bruderschaft mit Affinität zum Kampfsport dar.

