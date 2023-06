Unions-Fraktionschefs beraten zwei Tage lang in Rostock Stand: 26.06.2023 05:44 Uhr Die Spitzen von CDU und CSU im Bundestag und in den Länderparlamenten treffen sich heute in Rostock. Themen der Konferenz sind die aktuellen Herausforderungen für Wirtschaft und Handwerk.

Treffpunkt ist das Rostocker Radisson Hotel. Dort kommen heute und morgen die Unions-Fraktionschefs von Bund und Ländern zusammen. Erwartet wird auch CDU-Bundesvorsitzender und Chef der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion Friedrich Merz. Bei dem zweitägigen Treffen sollen unter anderem die aktuelle Situation in Industrie und Handwerk beraten und Forderungen an die Bundesregierung abgeleitet werden. Neben hohen Energiepreisen belaste zunehmend der Mangel an Fachkräften die Unternehmen in Deutschland. Als Gast wird der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Jörg Dittrich, erwartet.

"Reformbedarf beim Öffentlichen-Rechtlichen Rundfunk"

Auf der Tagesordnung steht nach Angaben der Veranstalter darüber hinaus der "Reformbedarf beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk". Die Unions-Fraktionschefs sprachen sich bereits im vergangenen September für eine Reform dessen aus. Den Politikern zufolge sollte der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk stärker kontrolliert und die Gehälter der Führungspersonen begrenzt werden. So solle sich die Vergütung der Intendanten beispielsweise an den Spitzen des öffentlichen Dienstes orientieren.

