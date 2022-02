Stand: 25.02.2022 07:25 Uhr Unimedizin Rostock: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Logistik streiken

An der Rostocker Unimedizin streiken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Logistik. Dazu gehören die Bereiche Reinigung, Pfortendienste und auch der Krankentransport. Sie fordern zum einen mit einer Gehaltserhöhung von 2,8 Prozent bis Jahresende und zum anderen mit einer steuerfreien Corona-Prämie von 1.300 Euro. Das entspricht dem Tarifvertrag der Länder, der für Tarifbeschäftigte der Unimedizin bereits gilt. Laut Unimedizin sei der Lohn im Bereich Logistik analog zu dem der anderen Tarifbeschäftigten in den vergangenen 5 Jahren um 50 Prozent gestiegen und liege über dem Branchendurchschnitt. Alle Beteiligten versichern, dass die Arbeitsabläufe in der Klinik trotz des Streiks heute gesichert seien. | 25.02.2022 07:25