Unimedizin Rostock: Mit Sanierung gegen Millionendefizit

Die Rostocker Universitätsmedizin droht in diesem Jahr, ein Defizit von rund 32 Millionen Euro einzufahren. Das teilte die kommissarische Vorstandsvorsitzende Gabriele Nöldge-Schomburg am Freitag in Rostock nach einer Sitzung des Aufsichtsrats mit. Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb begründete die Negativbilanz vor allem mit gestiegenen Personalkosten und Einnahmeverlusten. Hinzu kämen Verluste von Tochtergesellschaften und der Wegfall von Patientenbetten aus baulichen Gründen oder Bettensperrungen wegen des Personalmangels.

Fast zehn Millionen Euro für höhere Löhne

"Die Beschäftigten haben in den letzten Jahren auf Löhne verzichtet und die Universitätsmedizin hat sich entschieden, das in diesem Jahr zu ändern. Das kostet zehn Millionen Euro mehr", sagte Brodkorb, der Ende Oktober zum Aufsichtsratsvorsitzenden berufen worden war. Zudem habe es einen erheblichen Personalaufbau im Bereich Pflege gegeben, der mit rund sieben Millionen Euro zu Buche schlug. Zwei Millionen Euro seien in teures medizinisches Gerät investiert worden.

Geringere Einnahmen, weil weniger schwere Fälle

"Das hat natürlich positive Auswirkungen auf die Krankenversorgung", so Brodkorb. Warum die Mehrausgaben nicht hinreichend prognostiziert wurden, darauf gab es am Freitag keine klare Antwort. Auch auf der Einnahmen-Seite gab es Minderungen. Diese wurden überwiegend damit erklärt, dass die sogenannte Fallschwere abgenommen habe. Die Patientenzahlen haben sich demnach auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr bewegt, allerdings seien die Patienten nicht so schwer krank gewesen.

Sanierungskonzept soll zur schwarzen Null führen

Für den Aufsichtsrats-Chef kommt das Minus nicht überraschend. Bereits zur Jahresmitte habe sich das Defizit angedeutet. Der Aufsichtsrat habe daraufhin die Klinikleitung beauftragt, über Einsparungen nachzudenken. Bis 2025 solle mithilfe eines Sanierungskonzepts eine schwarze Null in der Bilanz steht. Details dazu wurden aber nicht genannt. Von Personalkürzungen war jedoch keine Rede. Ohne Konsolidierungsmaßnahmen seien in den Folgejahren auch negative Betriebsergebnisse im Bereich von rund 30 Millionen Euro zu erwarten. Das Konsolidierungskonzept soll am 20. Dezember vorgestellt werden.

Vorstand verzichtet auf Vergütungsanteile

Als einen ersten Schritt zur Sanierung der Klinik will der Vorstand auf seine sogenannten variablen Vergütungsanteile von zusammen mehr als 150.000 Euro für das Jahr 2019 verzichten, wie Brodkorb ankündigte. Die kommissarische Vorstandsvorsitzende Gabriele Nöldge-Schomburg soll Ende des Jahres nach Auslaufen ihres Vertrags ausscheiden. Die Uniklinik mit ihren mehr als 4.000 Mitarbeitern werde dann weiter von den bisherigen Vorständen Annett Laban, Christian Schmidt, Emil Reisinger und Harald Jeguschke geführt, so Brodkorb. Wer künftig den Vorsitz des Gremiums haben wird, wurde nicht genannt.



