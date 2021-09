Unimedizin Rostock: Kinderärzte starten Petition Stand: 09.09.2021 15:11 Uhr Niedergelassene Kinderärzte aus Rostock haben eine Petition an die Landesregierung geschickt. Sie bitten eindringlich darum, für die Kinderklinik der Rostocker Unimedizin neue Strukturen zu ermöglichen und dafür auch mehr Geld zur Verfügung zu stellen.

Die Hauptforderung: mehr Fachärztinnen und Fachärzte. Aufgrund des Personalmangels gebe es schon seit Jahren Versorgungsprobleme in verschiedenen Spezialgebieten - wie der Kinderkardiologie oder der Kinderrheumatologie. Neu dazugekommen sei das Problem in der Allgemeinmedizin und der Kinderintensivmedizin.

Bereits mehr als 1.000 Unterschriften

Initiator der Petition ist der Rostocker Kinderarzt Hagen Straßburger. Er ist Mitglied des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte - und fordert stellvertretend für den Verband ein neues Eltern-Kind-Zentrum, das gemeinsam von der Unimedizin und der Rostocker Südstadt Klinik betrieben wird. So könne auch vermieden werden, dass zum Beispiel Frühchen mit einem Rettungswagen zwischen den Kliniken transportiert werden müssen. Laut Straßburger haben schon mehr als 1.000 Menschen die Petition unterschrieben.

Die Ursache der Misere ist weiterhin unklar

Personalmangel, Engpässe in der Patientenversorgung und ein ständiger Spardruck - von all diesen Problemen an der Kinderklinik der Unimedizin Rostock will Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) erst durch den Brandbrief der Chefärzte am 2. August erfahren haben. Der Chef der Ärztekammer in Mecklenburg-Vorpommern, Andreas Crusius, nimmt ihr das nicht ab. Zwar äußerte sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), ihr liege die medizinische Versorgung durch die Universitätsklinik gerade mit den besonderen Spezialbereichen sehr am Herzen. Doch eine langfristige Finanzierungszusage gibt es bisher nicht. Warum es zu der Misere an der Unimedizin kam, soll jetzt eine Akteneinsicht für die Abgeordneten des Bildungsausschusses des Landtags klären. Diese wird allerdings erst nach der Wahl am 26. September erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 09.09.2021 | 15:00 Uhr