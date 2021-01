Stand: 07.01.2021 15:58 Uhr Unimedizin Greifswald: Krankenhausseelsorge wurde aufgestockt

Die Krankenhausseelsorge an der Unimedizin Greifswald ist aufgestockt worden. Aufgrund der steigenden Nachfrage wurde die Belegschaft verdoppelt. Nun sind vier Mitarbeiter für Patienten, Angehörige und Mitarbeiter im Einsatz. An der Unimedizin gibt es von heute an ein Besuchsverbot. Als interne Mitarbeiter können die Krankenhausseelsorger in speziellen Schutzanzügen zu den Patienten. Angehörige können sich mit Fragen und Wünschen telefonisch an sie wenden. | 08.01.2021 16:00