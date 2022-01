Stand: 13.01.2022 12:45 Uhr Unimedizin Greifswald: Bisher keine Einschränkungen durch Omikron

An der Unimedizin Greifswald gibt es derzeit noch keine personellen Einschränkungen durch die Omikron-Variante des Corona-Virus. Die Zahl der Krankheitsfälle sei stabil, so der ärztliche Vorstand Uwe Reuter. Dennoch stehen die Notfallpläne. Es könnte zu weiteren Einschränkungen kommen, wenn sich mehr Mitarbeiter infizierten und in Quarantäne müssten, so Reuter. In Greifswald werden Personal und Patienten regelmäßig auf Corona getestet. Bei der letzten Testung lag der Omikron-Anteil der positiven Tests bei 40 Prozent. Reuter rechnet aber damit, dass die Zahl noch in diesen Tagen die 50 Prozent überschreiten wird. Operationen, die nicht dringlich sind, beispielsweise Knie-OPs, müssen zum Leidwesen der Patienten weiter aufgeschoben werden. Von 16 OP-Sälen sind derzeit 11 besetzt. | 13.01.2022 12:45