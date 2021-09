Stand: 13.09.2021 18:06 Uhr Uniklinik Rostock: An Covid-19 erkrankte Säuglinge geheilt

Die Universitätsklinik in Rostock hat erfolgreich zwei an Covid-19 erkrankte Säuglinge behandelt. Beide seien erst wenige Monate alt und mit Fieber, Husten und Luftnot eingeliefert worden. Zudem waren laut Klinik beide Mütter infiziert. Während sich eines der Kinder rasch erholen konnte, sei der zweite Säugling am Multisystemischen Entzündungssyndrom - einer seltenen, lebensbedrohlichen Covid-19-Komplikation - erkrankt gewesen. Erst nach zwölftägiger Behandlung seien Säugling und Mutter gesund aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der Dekan Prof. Emil Reisinger rief daher Schwangere und Mütter dazu auf, sich impfen zu lassen, um Säuglinge zu schützen. | 13.09.2021 18:00