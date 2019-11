Stand: 12.11.2019 05:16 Uhr

Uni Rostock feiert heute 600-jähriges Bestehen

Die Universität in Rostock begeht heute mit einem akademischen Festakt in der Marienkirche das 600. Jubiläum. Die Feier am Nachmittag ist Höhepunkt und Abschluss der Feierlichkeiten zugleich. Heute auf den Tag genau vor 600 Jahren war die Rostocker Universität mit päpstlichem Segen gegründet worden. Seit Monaten wird dieses Jubiläum der ältesten Universität im Ostseeraum gefeiert.

Botschaft von Papst Franziskus

War der Segen aus Rom im Jahr 1419 noch ein Muss, ist die heutige Segensbotschaft von Papst Franziskus, die bei der Festveranstaltung vor rund 1.000 Gästen verlesen wird, eher ein symbolischer Akt. Der Apostolische Nuntius in Deutschland, Nikola Eterović, zählt dabei ebenso zu den Ehrengästen wie Altbundespräsident Joachim Gauck, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) und Vertreter von Kirchen und Verbänden sowie aus Politik und Wissenschaft.

Geburtstagstorte und Festumzug

Eingeläutet wird der Festtag am Vormittag mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Universitätskirche. Dazu werden Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, Erzbischof Stefan Heße, der Landesrabbiner Juri Kadnikow und der Vorsteher der islamischen Gemeinde Rostock, Maher Fakhouri, erwartet. Am Nachmittag setzt sich nach dem öffentlichen Anschnitt der Geburtagstorte vor dem Hauptgebäude der Rostocker Alma Mater ein Festumzug durch die Innenstadt zur Marienkirche in Bewegung.

Fünftägige Feierlichkeiten

Seit Freitag läuft in der Hansestadt das fünftägige Fest zum 600. Universitätsjubiläum. Auf dem Programm standen bisher Konzerte, Schauvorlesungen, eine Lasershow sowie Theatervorführungen.

