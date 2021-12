Uni Greifswald wehrt sich gegen Rufschädigung durch Ex-AfD-Mitglied Weber Stand: 10.12.2021 16:30 Uhr An der Universität Greifswald distanzieren sich fast 200 Professorinnen und Professoren in einem offenen Brief von dem Greifswalder Rechtsprofessor und Ex-AfD-Mitglied Ralph Weber. Dieser hatte sich vor einer Woche auf einer Demonstration abfällig gegenüber der Ministerpräsidentin geäußert.

Der Greifswalder Juraprofessor Ralph Weber war als Landtagsabgeordneter prominentes Gesicht der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, nach seinem Auscheiden aus dem Landtag und Austritt aus der AfD arbeitet er inzwischen wieder als Hochschullehrer an der Uni Greifswald. Schlagzeilen macht Weber weiterhin - zuletzt mit einer Rede auf einer Anti-Corona-Demo in Wolgast. Dort bezeichnete er Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) als "Landesdiktatorin".

Uni Greifswald distanziert und wehrt sich

Das Rektorat distanzierte sich ausdrücklich von Webers Aussagen. Sie sind ein schwerwiegender Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung und absolut inakzeptabel, heißt es in einer Erklärung. Auch der Dekan der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät, Boris Schinkels, habe Weber in einem Brief an seinen Amtseid erinnert. Demnach forderte er Weber auf, solche Angriffe zu unterlassen.

Hochschullehrende verfassen offenen Brief

Inzwischen haben rund 200 Professorinnen und Professoren der Uni einen offenen Brief an Weber unterzeichnet, in dem sie sich gegen die rufschädigenden Äußerungen wehren. Darin heißt es unter anderem: "Demokratisch gesinnt zu sein heißt (...), dass man die von demokratisch legitimierten Institutionen verabschiedeten und von der Verfassungsgerichtsbarkeit nicht beanstandeten Regeln befolgt, selbst wenn man sie im Einzelnen für falsch hält." Wie es in dem offenen Brief weiter heißt, habe Weber auch dazu aufgerufen, sich nicht an die geltenden Coronaschutzmaßnahmen zu halten. Weber habe damit eine Grenze überschritten, so der Chef des obersten Führungsgremiums Uwe Bornscheuer. Bornscheuer habe den offenen Brief mit auf den Weg gebracht, der von fast allen Professoren der Hochschule unterschrieben worden ist. Auch Rektorin Hannelore Weber prüft den Fall und will klären, ob ein dienstrechtliches Vergehen vorliegt und Weber Konsequenzen drohen.

Videos 3 Min Studierende protestieren gegen Rückkehr von Ex-AfD-Politiker Das Studierendenparlament der Universität Greifswald wirft dem Jura-Professor vor, rechtsextremes Gedankengut zu vertreten. 3 Min

Weber sieht keinen Rechtsbruch

Weber selbst sieht das Ganze allerdings gelassen: Als Beamter stehe er zwar in einem besonderen Treueverhältnis zum Staat. Doch auch als Staatsdiener habe er das Recht auf freie Meinungsäußerung. Auf der Veranstaltung in Wolgast habe er als Kreistagsabgeordneter und Politiker, nicht als Juraprofessor gesprochen, so Weber. Dabei wollte er nicht Schwesigs demokratische Legitimation infage stellen, wohl aber die Rechtsmäßigkeit der Corona-Maßnahmen kritisieren, so Weber.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.12.2021 | 16:10 Uhr