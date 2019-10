Stand: 31.10.2019 11:16 Uhr

Uni Greifswald sucht Fledermaus-Forscher

Mit sogenannter Citizen-Science, also Wissenschaftsprojekten für jedermann, setzen immer mehr Forschungsinstitute, Universitäten und Ämter auf die Mithilfe von interessierten Laien. Ganz bekannt sind da zum Beispiel die Vogelzählungen. Die Universität Greifswald hat ein Projekt für die Fledermaus ins Leben gerufen. Auch dafür hoffen die Mitarbeiter, Interessierte zu gewinnen, die sonst mit Forschung eher nichts zu tun haben.

Datenanalyse am Computer zu Hause

Derzeit sammeln sich die Fledermäuse in ihren Überwinterungsquartieren zu tausenden. Um mehr über die geschützten Tiere zu informieren und Interessierte zu Fledermausforschern zu animieren, hat die Uni Greifswald das Projekt "Fledermaus FUN" entwickelt. FUN steht für „Forschung, Umweltbildung und Naturschutz“. Vom heimischen Computer aus können Hobby-Forscher zum Beispiel Fotofallen auswerten und die Bilder den verschiedenen Arten zuordnen. Projektkoordinator Marcus Fritze möchte, dass sich mehr Menschen mit dieser Datenanalyse beschäftigen. Die Ergebnisse würden später auch für Publikationen und Forschungsanalysen verwendet.

Auswertung von Bildmaterial

Die Universität Greifswald erforscht Fledermäuse seit Jahren. Dazu arbeiten die Wissenschaftler auch eng mit dem Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide zusammen. Dort schützen Mitarbeiter seit mehr als zehn Jahren Fledermäuse. Auf einem alten Militärgelände haben sie beispielsweise Bunker zu Fledermaus-Winterquartieren umfunktioniert. Von dort kommen Bildmaterialien und weitere Datensammlungen, die ausgewertet werden müssen. Die Mitarbeiter erhoffen sich so Erkenntnisse zur Artenentwicklung und Verteilung.

Großes Interesse an Mopsfledermaus

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es derzeit 17 Arten von Fledermäusen, so Projektleiter Gerald Kerth. Die Mücken- und die Zwergfledermaus gehören demnach zu den am häufigsten auftretenden Arten. Seltener sieht man zum Beispiel die Mopsfledermaus. Diese interessieren die Forscher besonders, vor allem, in welchen Gebieten die Tiere überwintern. Auf ihrer Internetseite hat die Universität Greifswald kostenloses Lehrmaterial für Kitas und Schulen zusammengestellt. Als Fledermaus-Forscher haben sich bisher rund 20 Interessierte registriert. Die Mitarbeiter hoffen auf weitere Helfer.

