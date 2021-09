Uni Greifswald: Studierende wollen Weber von Lehre ausschließen Stand: 15.09.2021 16:50 Uhr An der Universität Greifswald hat das Studierendenparlament dafür gestimmt, dass der AfD-Abgeordnete Ralph Weber nach seiner Zeit im Landtag nicht mehr an der Fakultät lehren soll. Weber aber freut sich auf seine Rückkehr.

Das Studierendenparlament (Stupa) der Universität Greifswald fordert einstimmig, dass der AfD-Landtagsabgeordnete und Jurist Ralph Weber seine Lehrtätigkeit nach der Landtagswahl nicht wieder aufnehmen darf. In der Begründung heißt es, er würde völkisch-nationalistische Positionen vertreten, die rechtsextrem einzuordnen seien. Es habe bereits vor seiner Abgeordnetentätigkeit verschiedene Vorfälle an der Universität gegeben, die bundesweit für negative Schlagzeilen gesorgt haben, heißt es weiter.

Weber kehrt im Oktober zurück

Das Studierendenparlament fordert von der Universitätsleitung, mehr zu tun, als sich öffentlich von der politischen Einstellung Webers zu distanzieren. Verfassungstreue und die Freiheit von Forschung und Lehre seien gegeneinander abzuwägen. Weber hatte die Direktkandidatur seines bisherigen Wahlkreises zur kommenden Landtagswahl verloren. Nach seiner Freistellung wird Weber im Oktober auf seinem Lehrstuhl an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Greifswald zurückkehren.

Kein Statement der Universität

Die Universität Greifswald hat sich auf Nachfrage von NDR 1 Radio MV zu dem Sachverhalt nicht geäußert. Einem Sprecher zufolge hat die Leitung den Beschluss des Stupas noch nicht schriftlich bekommen. Das müsse dann erst einmal juristisch bewertet werden. Zudem äußere sie sich nicht zu Personalangelegenheiten, hieß es.

Gesetzlicher Anspruch von Abgeordneten

Weber selbst sagte zu den Forderungen, dass das Studentenparlament nicht mitzureden habe, ob er an die Uni zurückkehrt oder nicht. Es sei ein gesetzlicher Anspruch eines jeden Abgeordneten, wenn er diese Tätigkeit beendet, dass er wieder in seinen Beruf oder in sein Beamtenverhältnis zurückkehrt, so Weber. Er bedauere es nicht, nicht mehr im Landtag zu sitzen und gehe gern an die Uni zurück.

Weber weist Vorwurf zurück

Den Vorwurf der Studierenden, völkisch zu sein, weist Weber von sich. Richtig sei allerdings, dass er dafür eintritt, dass die Deutschen in ihrem eigenen Land nicht schlechter behandelt werden. Und wer das als völkisch ansehe, habe eine verquere Vorstellung von den Begriffen, so Weber. Von sich sagt er, bürgerlich-national eingestellt zu sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 15.09.2021 | 17:15 Uhr