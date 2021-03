Stand: 31.03.2021 15:03 Uhr Uni Greifswald: Amt der Rektorin übernimmt erneut eine Frau

Die Mikrobiologin Katharina Riedel übernimmt als zweite Frau das Amt der Rektorin an der Universität Greifswald. Sie geht davon aus, dass die Lehrveranstaltungen und die Prüfungen im kommenden Semester digital stattfinden müssen. Dafür will sie gemeinsam mit der Landesregierung die nötigen rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen. Langfristig ist Riedel wichtig, die Hochschule diverser zu machen. Sie will mehr internationale Mitarbeiter und auch Studierende nach Greifswald locken. Sie selbst ist seit 2011 in Greifswald und war in den vergangenen vier Jahren bereits Prorektorin. | 31.03.2021 15:05